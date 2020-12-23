Только у 14% россиян сбережений хватит на полгода жизни без зарплаты

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Финансовые эксперты считают, что оптимальный размер «подушки безопасности» должен быть равен среднему уровню доходов за 5—6 месяцев. Среди россиян в случае потери всех источников дохода только 14% смогут продержаться за счет накоплений полгода и более. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил отношение россиян к финансовому учету и планированию, опросив 1600 респондентов из всех округов страны.

Больше половины экономически активных россиян (53%) ведет примерный учет своих доходов и расходов. Такая модель финансового поведения чаще свойственна женщинам (55% против 50% среди мужчин). Еще 14% россиян ведет строгий учет личных финансов. Чаще это мужчины (16% против 12% среди женщин) и респонденты от 45 лет (20%). Треть опрошенных (33%) совсем не ведет учет своих доходов и расходов. Такое отношение к личным финансам больше свойственно молодежи до 24 лет (37%), а также респондентам с доходом менее 50 тыс. руб. (36%).



Почти половина россиян (40%) планирует свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода, 18% — на срок от полугода до года. На длительный срок (более года) просчитывают свой бюджет 12% опрошенных: чаще это удается мужчинам (14% против 10% среди женщин). Почти треть россиян (30%) вообще не планирует свои доходы и расходы: такое поведение больше свойственно опрошенным старше 45 лет (33%), а также респондентам с доходом от 30 до 50 тыс. руб. (32%).



У 40% россиян совершенно нет сбережений. Чаще других о таком положении рассказывают опрошенные старше 45 лет (46%). Еще 14% респондентов смогут прожить на свои сбережения менее месяца — чаще это молодежь до 24 лет (19%). Каждый пятый россиянин (20%) в случае потери доходов продержится на своих сбережениях от 1 до 3 месяцев, еще 12% — от 3 месяцев до полугода. 7% опрошенных сообщили, что их сбережений хватит на полгода—год, еще у 7% — более чем на год.



За год количество россиян, не ведущих учет своих доходов и расходов, выросло на 4 процентных пункта. Число россиян, совершенно не планирующих бюджет, по сравнению с 2019 годом выросло почти на треть — с 21% до 30%.



Среднестатистический россиянин, имеющий сбережения, сможет продержаться за их счет только 4 месяца.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 441

Время проведения: 18 ноября — 18 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов