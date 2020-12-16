Тиньков задался вопросом о цене своего успеха

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Российский предприниматель Олег Тиньков, у которого диагностировали острую форму лейкемии, написал в своем Facebook пост, в котором задался вопросом, стоило ли ему проходить долгий путь в бизнесе, чтобы достичь успеха. На это, по его словам, у него ушло «полжизни борьбы», передает РБК.



«Первую половину жизни ты стараешься вылезти из нищеты, не спишь, не лежишь на диване, работаешь по 16 часов <…> Челночишь, рискуешь свободой и жизнью и пытаешься обеспечить свою молодую семью и доказать всем и себе, что ты не «тварь дрожащая, а право имеешь», — написал он.



По словам бизнесмена, в молодости он столкнулся с непониманием и критикой со стороны окружающих, которые считали его спекулянтом. Однако после первого успеха, к которому Тиньков пришел после 20 лет тяжелой работы, его стали замечать «многочисленные «друзья детства», однокашники и родственники всех мастей».



«И, конечно, все вышеуказанные хотят за твой счет быстро и незатейливо улучшить свое качество жизни, зачастую совсем даже не плохое по нашим местным стандартам», — пожаловался он. По словам Тинькова, в 90% случаях к нему обращаются, так как «хотят денег и подарков», в то же время «обыватели» считают, что миллиардер — «вор и жулик, которому случайно повезло».



О том, что врачи диагностировали у Тинькова лейкемию, предприниматель сообщил в марте. С болезнью он борется с октября 2019 года. После того как химиотерапия не помогла, бизнесмен решился на трансплантацию костного мозга, операция была проведена в июле в Лондоне. По словам Тинькова, сначала врачи говорили ему, что он пойдет на поправку через 100 дней, потом — через 200, но теперь они утверждают, что восстановления не стоит ожидать раньше чем через год.



Фото: Валерий Мельников / РИА Новости / РБК

