Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
4 августа 2019 16:13
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. По словам губернатора, в настоящее время ведется работа, результатом которой должно стать исключение подтопленной территории города Тулуна из зоны заселения.
"Издан приказ, зарегистрирован в кадастровой палате - в документ попала вся новая зона затопления Тулуна. Такой же документ по зонам затопления готовим по Нижнеудинску", - сказал Левченко.
Он также отметил, что будут спроектированы новые защитные сооружения для Нижнеудинска и Тулуна.
Фото из открытых источников
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