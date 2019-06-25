“Территория РИТМа” приглашает жителей Самарской области присоединиться к форуму социального проектирования

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С 1 по 4 сентября 2019 года уже в третий раз в Нижегородской области пройдет Международный инклюзивный форум социальных бизнес-проектов «Территория РИТМА: Я - Предприниматель своей жизни – 2019». В ходе четырехдневного интенсива, известные российские бизнесмены, медиатренеры, политики, наставники, мастера актерского мастерства и ораторского искусства будут учить инициативных жителей Самарской области навыкам предпринимательского мышления и созданию условий для его эффективного применения. Под руководством опытных наставников, участники смогут разработать свои уникальные социально-предпринимательские проекты. Лучшие проекты получат финансовые инвестиции и другие ресурсы поддержки.Основной целью проведения Международного инклюзивного форума является развитие живой социально-бизнес среды, позволяющей участникам с инвалидностью и без инвалидности консолидировать опыт владения инструментами социально проектирования и воплотить полученные знания в жизнь.«Я уверен, что именно такой интенсив сможет дать молодым людям больше, чем множество стандартных профориентационных мероприятий, а общество получит совершенно новый взгляд на молодых людей и их возможности. Он заставит глаза гореть! Более того, он откроет перспективу, даст инструменты, с помощью которых молодые люди без внутренних ограничений смогут двигаться дальше по дороге карьерного роста, предпринимательства и успеха», — считает идейный вдохновитель и организатор РИТМаОтставить заявку на участие в РИТМе можно подать до 30 июля 2019 года на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф. Участие для всех БЕСПЛАТНОЕ, передает пресс-служба облправительства.