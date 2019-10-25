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Новости /  Общество /  Социум  

Телеканал ТНТ разыграет 30 000 рублей перед матчем «Крылья Советов» — «Зенит»

25 октября 2019 09:25
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За два часа до стартового свистка перед каждым входом на «Самара Арену» будут установлены специальные футбольные ворота
27 октября во время важнейшего матча с лидером РФПЛ «Зенитом» телеканал ТНТ поддержит всех любителей футбола и разыграет множество подарков, а
также суперприз в 30 000 рублей.

Акция телеканала ТНТ приурочена к старту нового комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли. За два часа до стартового свистка перед каждым входом на «Самара Арену» будут установлены специальные футбольные ворота. Чтобы получить подарок от ТНТ и побороться за главный приз 30 000 рублей достаточно будет точно попасть во все четыре отверстия, расположенных в воротах. Тот, кто будет точен, получит четырехзначный код от сейфа с деньгами. Но подойдет ли полученный пароль или нет, зависит от удачи.

Акция ТНТ обыгрывает сюжет сериала «Полярный». Это история про бывшего криминального авторитета девяностых Витю Мясника. Бывшие подельники
попросили его присмотреть за общими деньгами, и Виктор положил их на свой счет в банке. Но вся беда в том, что пароль от счета он благополучно забыл. Главный герой решает сбежать, прыгает в товарный вагон и через пару дней оказывается в небольшом северном городке Полярном. Стартует новый сериал уже на следующий день после игры Крылышек с Зенитом, в 21:00 на телеканале ТНТ.

Внимание! Чтобы принять участие в розыгрыше главного приза нужно прийти на стадион пораньше. Акция ТНТ начнется за два часа до стартового свистка, передает пресс-служба телеканала ТНТ. 
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