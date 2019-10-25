Телеканал ТНТ разыграет 30 000 рублей перед матчем «Крылья Советов» — «Зенит»

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27 октября во время важнейшего матча с лидером РФПЛ «Зенитом» телеканал ТНТ поддержит всех любителей футбола и разыграет множество подарков, атакже суперприз в 30 000 рублей.Акция телеканала ТНТ приурочена к старту нового комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли. За два часа до стартового свистка перед каждым входом на «Самара Арену» будут установлены специальные футбольные ворота. Чтобы получить подарок от ТНТ и побороться за главный приз 30 000 рублей достаточно будет точно попасть во все четыре отверстия, расположенных в воротах. Тот, кто будет точен, получит четырехзначный код от сейфа с деньгами. Но подойдет ли полученный пароль или нет, зависит от удачи.Акция ТНТ обыгрывает сюжет сериала «Полярный». Это история про бывшего криминального авторитета девяностых Витю Мясника. Бывшие подельникипопросили его присмотреть за общими деньгами, и Виктор положил их на свой счет в банке. Но вся беда в том, что пароль от счета он благополучно забыл. Главный герой решает сбежать, прыгает в товарный вагон и через пару дней оказывается в небольшом северном городке Полярном. Стартует новый сериал уже на следующий день после игры Крылышек с Зенитом, в 21:00 на телеканале ТНТ.Внимание! Чтобы принять участие в розыгрыше главного приза нужно прийти на стадион пораньше. Акция ТНТ начнется за два часа до стартового свистка, передает пресс-служба телеканала ТНТ.