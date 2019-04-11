Текст Тотального диктанта в мультимедийном парке «Россия - Моя история» в СО прочитает Валерий Гришко

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В Самарском регионе одной из площадок 2019 года стал мультимедийный парк «Россия – Моя история», где текст Тотального диктанта прочтет актер и режиссер Валерий Гришко. «Многие ли из нас знают все правила и пишут без ошибок? В школе для меня русский язык былнелегким делом. В русском языке много правил и много исключений. Деепричастные обороты, вводные слова, части речи, синтаксис, морфология, проверочные слова, но результатом стала грамотность «на автомате», когда ты можешь автоматически правильно без ошибокписать. Грамота - это та дисциплина, которая делает человека – человеком!» - считает Валерий Викторович.Автор текста Тотального диктанта — 2019 погрузит участников акции в атмосферу произведений Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого. Литературный интерес литературоведа и критика, автора текста диктанта Павла Басинского сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века. Стилистикой этого времени пропитаны его «Приключения Джона Половинкина», «Посмотри на меня» и другие произведения. По сценарию Павла Басинского снят художественный фильм «История одного назначения» (2017), получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».«Конечно, я мгновенно согласился! От таких предложений не отказываются, это честь огромная — написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов, — делится впечатлениями об участии в проекте Павел Басинский. — Что касается фрагментов,то это должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно, детективные истории, связанные между собой, обладающие общей идеей. Поэтому в качестве сюжетов я выбрал пьесу “Моцарт и Сальери” Александра Пушкина для первого фрагмента, “Мёртвые души”Николая Гоголя для второго и “На дне” Максима Горького для третьего. А четвёртый текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель. Но я решил взять не художественное произведение автора, а всегда волновавшую меня историю про зелёнуюпалочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья».Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2019 году Тотальный диктант пройдёт с использованием гранта Президента РоссийскойФедерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнёр всемирной акции — компания «Берлинго». Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru, передает пресс-служба парка «Россия - Моя история».Дата: 13 апреляВремя: 15:00Место: мультимедийный парк «Россия – Моя история», Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж, телефон: 250-01-32/250-01-52.