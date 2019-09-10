Технопарк «Жигулевская долина» продемонстрирует инжиниринговый потенциал Самарского региона

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Организаторами конференции выступают Правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Партнер мероприятия — Ассоциация «Технет».Конференция пройдет на территории Самарской области впервые, объединив руководителей госкорпораций и предприятий, авторов новейших разработок, представителей власти и молодых специалистов. В программе: круглые столы, мастер классы, посещение лабораторий ведущих вузов региона.16 сентября в 10.00 конференцию откроет пленарное заседание, на котором выступят руководители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, президент НП «ГЛОНАСС», член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге Россиии другие. В качестве экспертов приглашены первый вице-президент ОООР «Союз машиностроителей России», депутат Государственной думы, президент Российской академии науки директор ФГБУ «Физический институт имени П.Н. ЛебедеваС 13.30 до 17.00 пройдет серия круглых столов и будут организованы мастер-классы. Участники обсудят вопросы внедрения высоких технологий в производство, текущие задачи и существующие технологические потребности. Специалистам в области инжиниринга представят программное обеспечение «ANSYS», «Компас 3D» и другие.На этот же день запланировано посещение Научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ, а также студенческого проектного центра машиностроения, где реализуются международные проекты Smart Moto Challenge, Formula SAE и Solar Regatta. Участники смогут ознакомиться с презентацией потенциала вуза как инжинирингового центра и участника создаваемого регионального Научно-образовательного центра Самарской области.Во второй день конференции – 17 сентября участники посетят технопарк и Центр прорывных исследований СамГМУ, лаборатории СамГТУ и Самарского университета. В 14.00 состоится подведение итогов.«Современная экономика – это экономика знаний и компетенций. Поэтому специально для людей, работающих в сфере инжиниринга, мы проводим это мероприятие, чтобы в одном месте собрать студентов, экспертов, профессионалов отрасли, которые смогут повысить свои компетенции, узнать новые тренды и обменяться опытом в сфере научно-технологических разработок. Приглашаем всех заинтересованных жителей Тольятти, региона и страны принять участие в этом интересном мероприятии!», — прокомментировал министр экономического развития и инвестицийв, передает пресс-служба облправительства.