"Театральное Приволжье": стартовало финальное всенародное голосование за лучшие школьные и студенческие постановки

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Оно продлится ровно сутки с 29.11. 13:00 (мск) по 30.11. 13:15 (мск) по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43.Среди 14 регионов ПФО- два наших театра: студенческий и школьный! Голосовать можно только за другие регионы ПФО, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.