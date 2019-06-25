Тарифы «Платона» планируют повысить два раза
25 июня 2019 14:57
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Есть еще один вариант повышения: единожды, с 1 февраля 2020 года сразу на 30 копеек. Грузоперевозчики склоняются к нему, так как их бюджеты рассчитаны по тарифам без учета индексации.
Сейчас платеж за проезд 1 километра федеральной трассы грузовиками массой более 12 тонн составляет 1,9 рублей.
Фото: соцсети
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