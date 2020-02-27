Такси до банка. Мошенники придумали новый способ кражи денег у граждан
27 февраля 2020 14:59
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В этот раз злоумышленники нацелились на тех, кто не пользуется онлайн-банком, в частности пожилых людей. Суть задумки преступников заключается в том, что они звонят потенциальным жертвам с номера, начинающегося на 8800, и сообщают им, что с карты кто-то попытался списать несколько тысяч рублей. Затем жертве предлагают оплатить дорогу до ближайшего банкомата, где можно перевести деньги на якобы безопасный счёт.
— Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевёл средства на счёт злоумышленника, — рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.
Сумма ущерба от таких махинаций может составлять десятки тысяч рублей. Эксперты ожидают, что подобных случаев будет становиться всё больше, так как затраты злоумышленников несопоставимо меньше их выгоды.
Фото © Pixabay
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