Такси до банка. Мошенники придумали новый способ кражи денег у граждан

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В этот раз злоумышленники нацелились на тех, кто не пользуется онлайн-банком, в частности пожилых людей. Суть задумки преступников заключается в том, что они звонят потенциальным жертвам с номера, начинающегося на 8800, и сообщают им, что с карты кто-то попытался списать несколько тысяч рублей. Затем жертве предлагают оплатить дорогу до ближайшего банкомата, где можно перевести деньги на якобы безопасный счёт.— Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевёл средства на счёт злоумышленника, — рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.Сумма ущерба от таких махинаций может составлять десятки тысяч рублей. Эксперты ожидают, что подобных случаев будет становиться всё больше, так как затраты злоумышленников несопоставимо меньше их выгоды.Фото © Pixabay