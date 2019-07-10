Цискаридзе резко высказался о нецензурной брани грузинского ведущего
10 июля 2019 23:09
599
По словам Цискаридзе, сотрудник "Рустави 2" таким поведением оскорбил самого себя и "перешел всякие границы". Балетмейстер признался, что слова журналиста его возмутили.
"Память родителей, тем более ушедших, для нас очень важна. <…> Так считает абсолютно любой кавказец", – подчеркнул артист.
Цискаридзе назвал нецензурную брань Габунии "очень низким" поступком.
"Это я говорю как круглая сирота, человек, у которого все близкие в мире ином", – отметил балетмейстер.
Он также напомнил, что уничижительное обращение к любому человеку нельзя относить к свободе слова. Артист выразил мнение, что нетактичное поведение журналистов должно жестко наказываться.
"Что касается журналистики, я считаю, если в эфире есть место вот таким выходкам, это уже роняет мундир самого человека", - заявил он.
При этом Цискаридзе выразил мнение, что Путин отреагировал на выходку телеведущего профессионально.
"Я бы поступил точно так же. Было приятно, что я об этом думал, а он – озвучил", – заявил артист.
Ранее ведущий Георгий Габуния в эфире программы "P.S." нецензурно выругался в адрес Путина, его родителей и оскорбил всех россиян. Поступок журналиста вызвал возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство канала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять Георгия Габунию.
Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии. Путин высказался против введения санкций в отношении Тбилиси "из-за уважения к грузинскому народу". Российский лидер также не поддержал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 июля 2019 23:09
Цискаридзе назвал нецензурную брань Габунии "очень низким" поступком. Социум
576
10 июля 2019 18:43
Более 30 волонтеров из России, Италии, Франции, Казахстана, Испании, Колумбии будут помогать восстанавливать исторический облик Трапезного храма... Социум
193
10 июля 2019 17:40
Сертификаты на улучшение жилищных условий из рук Елены Лапушкиной и председателя самарской городской Думы Алексея Дёгтева получили первые две семьи... Социум
222
Здравоохранение
10 июля 2019 18:03
Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 21 года, один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной... Здравоохранение
188
10 июля 2019 13:38
За июнь этого года самарские врачи проконсультировали 25 пациентов из Сызрани. Здравоохранение
242
9 июля 2019 17:33
Сейчас ожидается демаркация некрозов, при этом маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились. Здравоохранение
336
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14007
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14049
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14232
Туризм
10 июля 2019 13:43
В ней приняли участие Русский центр науки и культуры в Белграде и представители турбизнеса обеих сторон. Туризм
241
3 июля 2019 12:30
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
282
2 июля 2019 09:49
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
287
Образование
10 июля 2019 10:08
С 8 июля в Самарском Государственном Экономическом Университете начала свою работу российско-китайская летняя школа. Образование
229
9 июля 2019 23:12Почему трудно писать контрольную по истории?
Целью контрольной работы по истории является демонстрация навыков работы с литературными источниками, правильное определение причин и последствий... Образование
72
9 июля 2019 15:53
Необходимо было создать механическое устройство для механотерапии и миогимнастики (тренажер) в челюстно-лицевой области. За помощью медики обратились к... Образование
341
Культура
10 июля 2019 22:18
Отдельную благодарность глава региона адресовал директору театра Сергею Соколову. Культура
151
10 июля 2019 21:28
В премьерной постановке использованы все новые технические возможности сцены. Культура
143
9 июля 2019 12:48
Он входит в проект «Культурное сердце России». Культура
303
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14788
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14314
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1009
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1482
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
257
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
480
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3718
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1057
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
406
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
595
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
661
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
541
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
756
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
775
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
501
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
829
Мероприятия