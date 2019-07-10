Цискаридзе резко высказался о нецензурной брани грузинского ведущего

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По словам Цискаридзе, сотрудник "Рустави 2" таким поведением оскорбил самого себя и "перешел всякие границы". Балетмейстер признался, что слова журналиста его возмутили."Память родителей, тем более ушедших, для нас очень важна. <…> Так считает абсолютно любой кавказец", – подчеркнул артист.Цискаридзе назвал нецензурную брань Габунии "очень низким" поступком."Это я говорю как круглая сирота, человек, у которого все близкие в мире ином", – отметил балетмейстер.Он также напомнил, что уничижительное обращение к любому человеку нельзя относить к свободе слова. Артист выразил мнение, что нетактичное поведение журналистов должно жестко наказываться."Что касается журналистики, я считаю, если в эфире есть место вот таким выходкам, это уже роняет мундир самого человека", - заявил он.При этом Цискаридзе выразил мнение, что Путин отреагировал на выходку телеведущего профессионально."Я бы поступил точно так же. Было приятно, что я об этом думал, а он – озвучил", – заявил артист.Ранее ведущий Георгий Габуния в эфире программы "P.S." нецензурно выругался в адрес Путина, его родителей и оскорбил всех россиян. Поступок журналиста вызвал возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство канала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять Георгия Габунию.Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии. Путин высказался против введения санкций в отношении Тбилиси "из-за уважения к грузинскому народу". Российский лидер также не поддержал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.Фото из открытых источников