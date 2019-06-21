Цифровой сервис для застройщиков

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Застройщику надо зарегистрироваться на портале, перейти во вкладку «Разрешение на строительство» или «Разрешение на ввод в эксплуатацию», затем - автоматически - в региональную базу. Для подачи заявления нужно внести информацию о компании, проекте строительства, выбрать услугу и прикрепить файлы со сканированными копиями документов, необходимые для получения разрешения. Перечень документов идентичен пакету, который застройщик должен предоставлять в бумажном виде. Более того, почти все они, например, проектная документация, изначально есть у застройщика в электронном виде.Благодаря оптимизации и автоматизации административных процессов сроки оказания госуслуги по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию сокращаются в три раза и занимают меньше двух недель. При этом заявитель получает возможность следить на сайте за продвижением своего заявления. Как только разрешение подписывают, оно автоматически возвращается к заявителю.С февраля 2019 года региональный минстрой через Единый портал госуслуг выдал в электронном виде 5 разрешений на ввод в эксплуатацию и 42 разрешения на строительство. Перевод в цифровой формат ключевых административных процедур - получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию – это одна из стратегических задач нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас использование электронных каналов уже позволяет застройщикам региона в три раза сократить время оформления необходимых документов.Задачу по расширению зоны использования цифровых платформ в инвестиционно-строительной деятельности поставил Губернатор Самарской областив своем Послании: «В текущем году не менее 50% документооборота с застройщиками должно быть переведено в электронный вид. И в целом пора выстроить работу с инвесторами так, чтобы она начиналась уже на стадии инвестиционной идеи и продолжалась вплоть до реализации проекта.Необходимо расширить зону использования цифровых платформ и их применения в инвестиционно-строительной деятельности. В прошлом году проведена значительная аналитическая работа по упрощению процедур по подключению к инженерным сетям и коммуникациям. С учетом уже полученных результатов мы должны перейти к построению единой цифровой инвестиционно-строительной платформы региона. Это требование времени. Это позволит избежать многих трудностей при подборе земельных участков, снизить риски и затраты инвесторов при проектировании и строительстве зданий и сооружений», передает пресс-служба облправительства.