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Цифровое ТВ: Как получить компенсацию расходов на приобретенное оборудование социально незащищенным категориям населения

29 мая 2019 14:32
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Компенсационная выплата предоставляется однократно и не может превышать 1200 рублей.
3 июня 2019 года Самарская область переходит на цифровое телерадиовещание. Цифровой сигнал позволяет существенно повысить качество изображения и звука. Благодаря развитию технологий будет доступно до 20 телеканалов в цифровом качестве без абонентской платы.

Для приема цифрового сигнала нужны дециметровая антенна, а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо аналоговый телевизор, цифровая приставка данного формата и антенна. После подключения необходимого оборудования нужно выполнить автоматический поиск программ. Если самостоятельно настроить телевизор не получается можно позвонить на «горячую линию» - 8-800-220-20-02.

Переход на цифровое ТВ не требуется при наличии в квартире спутникового или кабельного телевидения.

В Самаре предусмотрено возмещение затрат за приобретенное оборудование в виде компенсации части расходов гражданам, являющимся в период с 1 марта по 30 ноября 2019 года получателями одной из следующих мер социальной поддержки:

Ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

Денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих одинокопроживающих, граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

Ежемесячное социальное пособие для малоимущих семей и малоимущих одинокопроживающих, граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Обращаем внимание, что компенсационная выплата предоставляется однократно на компенсацию расходов за приобретенное в период с 1 ноября 2018 года по 30 ноября 2019 года оборудование для приема ЦТВ и не может превышать 1200 рублей.

Как получить выплату жителям Самары:

Для получения компенсационной выплаты гражданам необходимо обратиться в период с 1 апреля по 30 ноября 2019 года в отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту регистрации или в любое отделение МФЦ со следующими документами (подлинники и копии):

Паспорт заявителя и СНИЛС

Документы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования (чек, товарный чек и т.д.)

Документ, содержащий информацию о технических характеристиках приобретенного оборудования, подтверждающих поддержку приобретенным оборудованием цифрового телевизионного стандарта DVB-T2 (технический паспорт и т.д.);

Реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации, куда перечислять денежные средства.

Адреса отделов:

Центральный отдел (Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Самарский районы): ул. Никитинская, д. 79, т. 337-10-47, 337-11-30)

Красноглинский отдел: ул. С. Лазо, д. 33, т. 950-52-70

Куйбышевский отдел: ул. Рижская, д. 9, т. 330-68-23

Безымянский отдел (Промышленный, Советский, районы): ул. Физкультурная, д. 100, т.997-11-57, 995-30-88

Кировский отдел: Пр. Металлургов, д.11, т.992-24-14

Интересующую вас информацию о необходимом оборудовании, настройке и приеме цифрового эфирного телевидения можно получить по бесплатному номеру круглосуточной федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 и на официальном сайте. Если вам необходима помощь в подключении оборудования, вы можете обратиться по телефону «горячей линии» для вызова волонтера: 8-800-707-61-23 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00), передает пресс-служба горадминистрации. 
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