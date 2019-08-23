«Цифровая экономика»: социально значимые объекты в 98 малых населенных пунктах СО подключат к высокоскоростному Интернету

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В регионе началась реализация федерального проекта «Информационная инфраструктура» – составляющей части национального проекта «Цифровая экономика». Социально значимые объекты региона в малых населенных пунктах всех муниципалитетов Самарской области будут подключены к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи или системами беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет.Больше всего таких объектов будет подключено в Ставропольском районе губернии – 68. Среди них 23 образовательных учреждения, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 подразделения МЧС и 23 точки в органах местного самоуправления.На втором месте по количеству (58) подключаемых объектов стоит Борский район — 12 образовательных учреждений, 29 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 подразделения МЧС, 1 точка в избирательной комиссии и 13 точек в органах местного самоуправления. На третьем месте Кинель-Черкасский район, где будет подключено 57 социально значимых объектов (15 образовательных учреждения, 25 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 подразделения МЧС и 13 точек в органах местного самоуправления).Напомним, что партнером государства в реализации проекта «Информационная инфраструктура» выступает ПАО «Ростелеком», который признан победителем аукциона на территории региона и заключил контракт с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Компании предстоит построить до конца 2021 года около 800 км оптики до 98 сёл и деревень региона. По итогам первого этапа проекта и с учетом выполненных работ вне данного проекта доступ к цифровым сервисам будут иметь более 226 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 615 образовательных учреждений, органы государственной власти, сельские администрации и пожарные части. Общая сумма вложений в данную программу составит 393,7 млн рублей, передает пресс-служба облправительства.