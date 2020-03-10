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Церемония схождения Благодатного огня под вопросом, сообщил источник
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Новости /  Общество /  Социум  

Церемония схождения Благодатного огня под вопросом, сообщил источник

10 марта 2020 19:37
149
Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
Меры, предпринимаемые израильскими властями для предотвращения распространения коронавируса, могут поставить под угрозу церемонию схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения (Гроба Господня), сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.

По словам собеседника агентства, во вторник в полиции Израиля должно было состояться совещание, посвященное организации церемонии схождения Благодатного огня, на которую прибывают десятки тысяч христианских паломников из разных стран, в том числе из России. Однако совещание было отменено в связи с угрозой распространения коронавируса. По мнению источника, сама церемония, связанная с Благодатным огнем, может попасть под запрет из-за мер, принятых для сдерживания распространения COVID-19.

Как заявили РИА Новости в полиции Израиля, решение по церемонии схождения Благодатного огня в Великую Субботу в иерусалимском Храме Гроба пока не принято.

"Согласно существующим правилам, мероприятия, насчитывающие 5 тысяч участников и более, отменены. Эти ограничения действуют до 23 марта, посмотрим, что будет дальше", - сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи. В этом году Великая Суббота - день, предшествующий Пасхе - выпадает на 18 апреля.



Фото из открытых источников



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Комментарии


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10 марта 2020  19:37
Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
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