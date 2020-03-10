Центры занятости населения будут направлять свои предложения о назначении досрочных пенсий в Пенсионный фонд самостоятельно

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Согласно этому документу предложения органов службы занятости о досрочном назначении пенсии безработным гражданам на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, а также документы о стаже будут представляться центрами занятости населения в территориальные органы ПФР в электронном виде.До настоящего времени эти документы в ПФР безработные граждане должны были предоставлять самостоятельно. «Теперь межведомственное взаимодействие позволит сократить время назначения досрочной пенсии безработным людям, снизить административные барьеры при реализации их прав на пенсионное обеспечение», – отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, передает пресс-служба облправительства.