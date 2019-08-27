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Новости /  Общество /  Социум  

Центр обработки данных «Жигулевская долина» начал оказывать коммерческие услуги предприятиям региона

27 августа 2019 16:44
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Теперь в мощном современном дата-центре, расположенном в технопарке «Жигулевская долина», смогут размещаться не только резиденты, но и любые другие компании.
Теперь в мощном современном дата-центре, расположенном в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», смогут размещаться не только резиденты, но и любые другие компании. Свое желание о размещении оборудования уже выразил ряд коммерческих предприятий. Ранее дата-центр обслуживал преимущественно государственные информационные системы.

Центр обработки данных предоставляет следующие услуги: аренда мест в стойках (юнит-место), стоек, части или целого машинного зала; аренда виртуальных серверов; монтаж оборудования в телекоммуникационную стойку; для операторов связи предоставление доступа к инфраструктуре ЦОДа.

ЦОД «Жигулевская долина» соответствует современным требованиям к коммерческим центрам обработки данных и сертифицирован по международным стандартам по уровню TIER III Uptime Institute (это означает отсутствие простоя и высокую 99,98% отказоустойчивость), а также сертификатом ФСТЭК (защита информации). ЦОД «Жигулевская долина» может использоваться как в качестве основной, так и резервной площадки для размещения телекоммуникационного и серверного оборудования, а также аренды виртуальных мощностей.

Дата-центр профессионально обеспечивает отказоустойчивость и бесперебойную работу всей инфраструктуры — гарантированное энергоснабжение (не придется беспокоиться о защите оборудования от сбоев по питанию), надежное охлаждение помещений (кондиционирование), защита оборудования от внешних воздействий. В случае релокации офиса — не надо переносить серверное оборудование, передает пресс-служба облправительства. 
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