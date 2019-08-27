Центр обработки данных «Жигулевская долина» начал оказывать коммерческие услуги предприятиям региона

93

Центр обработки данных предоставляет следующие услуги: аренда мест в стойках (юнит-место), стоек, части или целого машинного зала; аренда виртуальных серверов; монтаж оборудования в телекоммуникационную стойку; для операторов связи предоставление доступа к инфраструктуре ЦОДа.ЦОД «Жигулевская долина» соответствует современным требованиям к коммерческим центрам обработки данных и сертифицирован по международным стандартам по уровню TIER III Uptime Institute (это означает отсутствие простоя и высокую 99,98% отказоустойчивость), а также сертификатом ФСТЭК (защита информации). ЦОД «Жигулевская долина» может использоваться как в качестве основной, так и резервной площадки для размещения телекоммуникационного и серверного оборудования, а также аренды виртуальных мощностей.Дата-центр профессионально обеспечивает отказоустойчивость и бесперебойную работу всей инфраструктуры — гарантированное энергоснабжение (не придется беспокоиться о защите оборудования от сбоев по питанию), надежное охлаждение помещений (кондиционирование), защита оборудования от внешних воздействий. В случае релокации офиса — не надо переносить серверное оборудование, передает пресс-служба облправительства.