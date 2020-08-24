ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

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Эксперты выяснили, что при подключении функции переводов по СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций была оставлена уязвимость. Мошенники смогли воспользоваться этой ошибкой и получить данные счетов клиентов.Далее злоумышленники запустили мобильный банк в режиме отладки, авторизовавшись как реальные клиенты, и отправили запрос на перевод средств в другой банк, только вместо своего счета для списания указали номер счета другого клиента. Так как система не проверяет принадлежность счета, она списала деньги и перевела их мошенникам.По словам участников рынка, это первый случай хищения средств с помощью СБП. Как пояснили изданию источники в банковских кругах, об уязвимости мог знать только кто-то, хорошо знакомый с архитектурой приложения: сотрудник или разработчик.В Центробанке отметили, что проблему обнаружили в мобильном приложении только одной кредитной организации и оперативно устранили. В программном обеспечении самой системы бреши не нашли.Фото: ТАСС