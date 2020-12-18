ТНТ закрывает шоу "Дом-2"

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Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе канала.

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря", - сказал собеседник агентства.

Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году.

Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, рассказали на ТНТ. "За 16 лет с момента запуска "Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти", - сказал директор ТНТ Роман Петренко, чьи слова привели в пресс-службе.

Петренко также поблагодарил участников, ведущих и команду проекта.

За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу - Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц - Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Фото: Митя Алешковский/ТАСС