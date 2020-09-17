Сызранские огнеборцы приняли участие в молебне в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина»

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17 сентября православные верующие чтут память священного образа Божией Матери под названием «Неопалимая Купина». Эта икона защищает жилище от пожаров и является покровительницей тех, кто ведет ежедневную борьбу с огнем – спасателей-огнеборцев.

Ежегодно в этот день в сызранском храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» проходит Божественная литургия, посвященная этому празднику.

Сегодня на праздничной службе присутствовал личный состав 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Вместе со своими земляками сотрудники МЧС приняли участие в молебне и Крестном ходе. Настоятель храма благословил сызранских пожарных, окропил святой водой и пожелал им помощи Божьей в нелегком деле по спасению жизней и имущества людей от огня, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС