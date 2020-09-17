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Сызранские огнеборцы приняли участие в молебне в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина»

17 сентября 2020 19:36
169
Эта икона защищает жилище от пожаров и является покровительницей тех, кто ведет ежедневную борьбу с огнем – спасателей-огнеборцев.

17 сентября православные верующие чтут память священного образа Божией Матери под названием «Неопалимая Купина». Эта икона защищает жилище от пожаров и является покровительницей тех, кто ведет ежедневную борьбу с огнем – спасателей-огнеборцев.

Ежегодно в этот день в сызранском храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» проходит Божественная литургия, посвященная этому празднику.

Сегодня на праздничной службе присутствовал личный состав 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Вместе со своими земляками сотрудники МЧС приняли участие в молебне и Крестном ходе. Настоятель храма благословил сызранских пожарных, окропил святой водой и пожелал им помощи Божьей в нелегком деле по спасению жизней и имущества людей от огня, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:    пресс-служба облМЧС

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Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
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Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
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