Сюрпризы не кончаются. Аномальная погода ждёт россиян и в январе

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Однако синоптики предупреждают, что погодные условия будут переменчивыми. Оттепель будет сменяться непродолжительным похолоданием и понижением температуры до –5...–10 градусов.— В рождественские праздники погоду в столице обусловит далёкий скандинавский циклон, — говорится в сообщении.В Москве и области в сочельник ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Накануне Рождества пройдёт небольшой снег, в результате чего высота снежного покрова составит около 5–7 сантиметров.Температура воздуха в рождественскую ночь составит –6...–9 градусов, а днём 7 января будет –4...–6.Фото из открытых источников