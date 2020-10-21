Сын Дмитрия Марьянова впервые озвучил свою версию гибели отца. Заявил об избиении

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Сын актёра Дмитрия Марьянова заявил, что его отца перед смертью избили. Впервые за долгое время Даниил решил рассказать о своей версии трагических событий, передает Лайф.

— Папе за несколько часов до смерти был нанесён сильный удар. Его били, на мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью? Вот тут ответа у меня нет, — сказал Марьянов-младший в интервью газете "Комсомольская правда".

Суды до сих пор идут в Подмосковье. Заседания закрытые, и раскрывать подробности молодой человек не имеет права. Но своими чувствами Даниил поделиться может. На вопрос о том, лечит ли время, Даниил ответил отрицательно. Наоборот, даже стало тяжелее.

— Возможно, это связано как раз с тем, что суды ещё продолжаются. Никто не наказан, — отметил сын актёра.

Фото: Кадр из фильма "День выборов" © Кинопоиск/Лайф