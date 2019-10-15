Связисты ЦВО в Самарской области получили по госзаказу новейшие командные пункты АПЕ-5К

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Подразделения связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской области, получили по гособоронзаказу два новейших автоматизированных подвижных единицы АПЕ-5К.



Это первые образцы данной техники в войсках Центрального военного округа, ранее в 2019 году 2-я общевойсковая армия в Поволжье получила 5 единиц АПЕ-5.



Комплексы АПЕ-5К идут на базе автомобиля КамАЗ и включают в себя автоматизированные рабочие места. В отличие от предшественников, новейший комплекс позволяет существенно повысить производительность и эффективность работы должностных лиц, путём улучшения возможностей процесса сбора, обработки и передачи информации, проведения необходимых расчётов и моделирования в процессе выполнения боевых задач.



Впервые связисты армии покажут возможности новейших машин в рамках празднования 100-летия войск связи, которое будет отмечаться в России 20 октября 2019 года, передает пресс-служба ЦВО.







