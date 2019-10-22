Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре
22 октября 2019 21:56
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«Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Остров, который может изменить твою судьбу. Съемки начнутся уже в ноябре», — говорится в анонсе телеканала.
Добровольцам, желающим принять участие в «проекте-откровении» и найти «ответы на вопросы, которые давно беспокоят», предлагается присылать свои заявки.
РБК направил запрос гендиректору и генеральному продюсеру телеканала «Спас» Борису Корчевникову, а также председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде и в пресс-службу Московского патриархата.
Монастырь Нило-Столобенская пустынь Тверской епархии находится на острове Столобный на озере Селигер. По преданию, именно на этом острове в XVI веке совершал свои подвиги преподобный Нил Столобенский.
«27 лет провел преподобный Нил на острове в уединении, проводя дни и ночи в молитве и богомыслии, он не позволял себе ни на минуту присесть или прилечь, но в случае крайнего изнеможения, стоял, опираясь на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи», — говорится на сайте монастыря.
С ноября 2016 года ООО «Спас ТВ» на 100% принадлежит, по информации ЕГРЮЛ, религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)».
Среднесуточная доля канала «Спас» в январе–июле 2019 года составила, по данным Mediascope, 0,5% от всех зрителей старше 18 лет: лишь 0,5% россиян, проживающих в крупных городах и смотревших телевизор, выбирали программы этого вещателя.
В 2018 году выручка ООО «Спас ТВ», управляющего телеканалом, достигла по РСБУ 154 млн руб., убыток от основной деятельности — 211 млн руб., чистая прибыль — 31 млн руб.
Фото: соцсети
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