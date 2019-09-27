Святейший Патриарх Кирилл вручил губернатору Дмитрию Азарову орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени

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В пятницу, 27 сентября, в рамках пастырского визита на Самарскую землю Патриарх Московский и Всея Русисовершил Патриаршую литургию и чин великого освящения Софийского собора, расположенного в областной столице на четвертой очереди набережной Волги. Священный обряд стал центральным событием всего визита Главы Русской Православной церкви в Самарскую область.На божественной литургии и торжественной церемонии освящения Софийского собора присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, губернатор Самарской области, митрополит Самарский и Новокуйбышевский, Почетные граждане города и региона, представители казачества, общественных организаций, а также жители и гости Самары.Напомним, возведение собора Софии – Премудрости Божией началось еще в 2003 году. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет был приостановлен, однако стараниями прихожан, меценатов, региональных властей и лично губернатора строительство возобновилось, благодаря чему удалось открыть храм в прошлом году.По окончании божественного обряда Предстоятель Русской Православной церкви обратился к прихожанам. Его Святейшество поблагодарил Самарскую епархию и Правительство региона за активную духовно-просветительскую работу: «Посещая пределы Самарской митрополии, я имел возможность убедиться в том, что здесь очень многое делается для того, чтобы укреплялась духовная жизнь, благочестие людей. Очень много совершают ваши священники, миряне, ваш благочестивый церковный актив вместе с представителями власти», – сказал Патриарх.Его Святейшество отдельно поблагодарил главу региона и вручил Дмитрию Азарову орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Эта награда Русской православной церкви вручается духовным и светским лицам за заслуги в возрождении духовной жизни России.Комплекс Софийского собора состоит из самого храма высотой 68,5 метров, колокольни, зала для трапез и хорового пения, зала заседаний Церковного совета, административных помещений и классов для проведения творческих занятий с детьми. Площадка перед храмом соединена с прогулочной зоной набережной Волги лестницей-амфитеатром, в центре которой установлен памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру, крестителю Руси, передает пресс-служба облправительства.