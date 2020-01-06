Священник рассказал о тонкостях празднования Рождества

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— Рождественская служба начинается с сочельника. Это день самого строгого поста накануне Рождества, когда люди отказываются практически от всего, чтобы максимально сосредоточиться на предстоящем событии и ничего их не отвлекало, — рассказал представитель церкви.Далее, по его словам, начинается сама служба, которая проходит ночью и длится до самого утра. Кульминацией мероприятия становится литургия. Батарчук также отметил, что многие неверующие люди считают Рождество продолжением Нового года, и напомнил, что на самом деле это не так.— Это церковный праздник, поэтому отмечать его вне церковной традиции практически нет никакой возможности, — подчеркнул священник.Ранее патриарх Кирилл поздравил с наступающим Рождеством всех православных христиан. Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в рождественском богослужении в ночь на 7 января.Фото: соцсети