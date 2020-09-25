Свой 90-летий юбилей отмечает газета «Время» Шигонского района!
"На протяжении почти векового периода шигонское «Время» живёт жизнью своих читателей и района, постоянно развиваясь и двигаясь в ногу с прогрессом. Это во многом заслуга преданных делу, ответственных, творческих, любящих свою малую родину сотрудников газеты. Выражаю глубокую благодарность за ваш добросовестный, общественно полезный труд. От всей души желаю сотрудникам редакции крепкого здоровья, мира, добра, благополучия!", - говорится в поздравительном адресе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО
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