Сводный отряд самарских полицейских в Чечене помогает местным коллегам в обеспечении общественной безопасности и выполнении служебных задач

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Руководство областного главка регулярно посещает правоохранителей по месту дислокации. На днях заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции Александр Прядко посетил расположение Оперативной группы Временной оперативной группировки ОВД и подразделений МВД России по Веденскому району Чеченской Республики.Александр Александрович встретился с руководством местного территориального органа МВД России, представителями Администирации Веденского района, а также с руководством Веременной оперативной группировки ОВД и подразделений МВД России по Чеченской Республике, затем проверил организацию служебной деятельности и бытовые условия бойцов несущих службу вдали от дома. Полковник полиции пообщался с личным составом подразделения, отметив, что работа самарских полицейских по решению оперативно-служебных задач положительно оценивается как руководством ВОГОиП МВД России по Чеченской Республике, так и руководством ГУ МВД России по Самарской области.На торжественном построении полковник полиции вручил особо отличившимся в служебной деятельности сотрудникам благодарственные письма начальника областного главка, ведомственные награды, а также поздравил бойцов с присвоением очередных специальных званий."Очень приятно, что руководство о нас не забывает, что результаты нашей работы отмечаются с положительной стороны. До возвращения домой осталось совсем немного времени и мы с коллегами благодарны, что за время этой командировки начальство всегда шло нам навстречу, а заслуги личного состава оперативной группы по достоинству оценивались на самомо высоком уровне,"- отметил начальник Оперативной группы ВОГОи П МВД России по Веденскому району Чеченской Республики Сергей Чагаев, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области