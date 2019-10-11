Сводный отряд самарских полицейских в Чечене помогает местным коллегам в обеспечении общественной безопасности и выполнении служебных задач
11 октября 2019 14:52
182
Руководство областного главка регулярно посещает правоохранителей по месту дислокации. На днях заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции Александр Прядко посетил расположение Оперативной группы Временной оперативной группировки ОВД и подразделений МВД России по Веденскому району Чеченской Республики.
Александр Александрович встретился с руководством местного территориального органа МВД России, представителями Администирации Веденского района, а также с руководством Веременной оперативной группировки ОВД и подразделений МВД России по Чеченской Республике, затем проверил организацию служебной деятельности и бытовые условия бойцов несущих службу вдали от дома. Полковник полиции пообщался с личным составом подразделения, отметив, что работа самарских полицейских по решению оперативно-служебных задач положительно оценивается как руководством ВОГОиП МВД России по Чеченской Республике, так и руководством ГУ МВД России по Самарской области.
На торжественном построении полковник полиции вручил особо отличившимся в служебной деятельности сотрудникам благодарственные письма начальника областного главка, ведомственные награды, а также поздравил бойцов с присвоением очередных специальных званий.
"Очень приятно, что руководство о нас не забывает, что результаты нашей работы отмечаются с положительной стороны. До возвращения домой осталось совсем немного времени и мы с коллегами благодарны, что за время этой командировки начальство всегда шло нам навстречу, а заслуги личного состава оперативной группы по достоинству оценивались на самомо высоком уровне,"- отметил начальник Оперативной группы ВОГОи П МВД России по Веденскому району Чеченской Республики Сергей Чагаев, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 октября 2019 17:28
За два года работы Евгения Хохлова в должности главного дирижера труппа театра существенно укрепилась молодыми вокалистами и музыкантами. Социум
87
11 октября 2019 17:10
Проведено 212 дней дворов, дворовых праздников, дней улиц и литературных двориков, 69 фестивалей, 238 мероприятий для детей. Социум
105
11 октября 2019 15:48
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Социум
163
Здравоохранение
11 октября 2019 19:34
Задача этого и следующего года – разработка модели муниципальной программы, которая будет носить рекомендательный характер и будет удобна для внедрении. Здравоохранение
49
11 октября 2019 15:31
На базе комплексов офтальмологи больницы Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения. Здравоохранение
130
11 октября 2019 14:43
В рамках конференции ведущие специалисты в области колопроктологии из России и стран Европы обсуждают актуальные вопросы современной колопроктологии. Здравоохранение
147
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14534
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14463
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14480
Туризм
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
43
8 октября 2019 13:28
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
559
7 октября 2019 18:42Квартиры в новостройках – предложения в Севастополе
Для тех, кто решил купить квартиру, стоит выбор между вторичным жильем либо квартирами в новостройках. Туризм
47
Образование
10 октября 2019 10:35
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
192
9 октября 2019 15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
318
9 октября 2019 10:47
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
229
Культура
11 октября 2019 12:28
Об этом сообщает Дом дружбы народов Самарской области. Культура
184
11 октября 2019 11:46
Всего три дня, с 15 по 18 октября в библиотеке будет работать уникальный проект. Культура
205
11 октября 2019 10:46
Он состоится 18 октября – 31 октября. Культура
230
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15215
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
147
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
210
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
200
Видео
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
292
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
562
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
472
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
395
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
660
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
668
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
927
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1421
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1024
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1278
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1469
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
908
Мероприятия