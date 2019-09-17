Супруги из Самары выиграли в лотерею автомобиль

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Участие в лотереях для Ковригиных — хобби. Супруги приобретают лотерейные билеты на почте, а результаты тиража проверяют на сайте «Столото».Супруги рассказали, как вместе проверяли заветный билет:— Вы бы видели наши глаза, когда мы узнали о выигрыше. Мы были удивлены и рады одновременно такому подарку судьбы.Ковригины давно мечтали о просторной и уютной квартире. Поэтому выигрыш они решили взять в денежном эквиваленте, чтобы реализовать свои желания,передает пресс-служба «Столото».