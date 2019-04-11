Супруги из Самарской области выиграли в лотерею миллион рублей
11 апреля 2019 18:21
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Семья Зайнуллиных участвует в лотереях около двух лет. Аида всегда смотрит трансляции розыгрышей по ТВ. Сначала выписывает на отдельный лист выпавшие числа, а потом уже сравнивает с числами в билете и вычеркивает совпавшие. Так было и в этот раз. На праздничный тираж «Русского лото», посвященный 8 Марта, Рустем купил 4 лотерейных билета.
Когда Аида поняла, что один из билетов счастливый и они выиграли 1 миллион рублей, очень разволновалась. Сразу же позвонила мужу. Мужчина поначалу не поверил, думал, жена его разыгрывает.
Выигрыш Зайнуллины планируют потратить на улучшение жилищных условий — сделают пристройку к дому. И непременно купят большую лодку — в свободное время Рустем любит рыбачить. Будет приобщать к хобби сына.
* Фото публикуется с разрешения победителей, передает пресс-служба «Столото».
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