Супруги из Самарской области выиграли в лотерею миллион рублей

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По статистике государственных лотерей, жителям Приволжского федерального округа с завидной частотой везет в «Русском лото». Только в прошлом году всенародно любимая лотерея сделала миллионерами 98 приволжан. За первые три месяца 2019 года — еще плюс 11 счастливчиков. В их числе Аида и Рустем Зайнуллины* из Самарской области. В мартовском 1274-м тираже «Русского лото» супруги выиграли 1 000 000 рублей.Семья Зайнуллиных участвует в лотереях около двух лет. Аида всегда смотрит трансляции розыгрышей по ТВ. Сначала выписывает на отдельный лист выпавшие числа, а потом уже сравнивает с числами в билете и вычеркивает совпавшие. Так было и в этот раз. На праздничный тираж «Русского лото», посвященный 8 Марта, Рустем купил 4 лотерейных билета.Когда Аида поняла, что один из билетов счастливый и они выиграли 1 миллион рублей, очень разволновалась. Сразу же позвонила мужу. Мужчина поначалу не поверил, думал, жена его разыгрывает.Выигрыш Зайнуллины планируют потратить на улучшение жилищных условий — сделают пристройку к дому. И непременно купят большую лодку — в свободное время Рустем любит рыбачить. Будет приобщать к хобби сына.* Фото публикуется с разрешения победителей, передает пресс-служба «Столото».