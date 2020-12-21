Судебные приставы-исполнители утром разбудили самарских должников по алиментным платежам

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Судебные приставы-исполнители отделения судебных приставов Промышленного района г. Самары разбудили должников по алиментным платежам.

Одним из приоритетных направлений в работе Управления ФССП России по Самарской области является взыскание задолженности по алиментным обязательствам. В рамках исполнительных производств по алиментным платежам, судебные приставы организовали рейд. Цель – напомнить нерадивым родителям об их обязанности содержать своих родных детей.

Раннее утро для судебных приставов-исполнителей началось с выхода по адресам должников-алиментщиков. Одним из них является гражданин, задолжавший своим несовершеннолетним сыну и дочери от разных браков. Судебные приставы-исполнители вручили алиментщику требование о явке на прием. Когда должник явился к судебному приставу, то ему вручили постановление об ограничении его в пользовании специальным правом в части водительского удостоверения. Гражданина предупредили, что в случае если он сядет за руль своего автомобиля и данный факт будет зафиксирован, то его привлекут к административной ответственности, которая предусматривает наказание от 50 часов обязательных работ до лишения права управления транспортным средством с изъятием удостоверения на срок до 1 года. Также в ходе приема в отношении должника составили два протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил по каждому протоколу по 30 часов обязательных работ.

Судебные приставы Самарской области уделяют большое внимание своевременной уплате алиментных платежей в пользу несовершеннолетних детей. За 2020 год Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области возбуждено более 8 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. В результате примененных к должникам мер взыскано свыше 200 миллионов рублей. С начала года ограничено в праве выезда за пределы страны свыше 1,4 тысячи должников по алиментам, а в праве управления транспортными средствами — почти 7 тысяч должников. Сотрудниками Службы судебных приставов составлено 1,3 тысячи протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». За злостное уклонение от уплаты алиментов возбуждено 651 уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

Узнать о своих долгах, а также оплатить их, можно посредством «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssp.gov.ru/, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области