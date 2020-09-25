Судебные приставы Кировского района г. Самара взыскали с компании долг по зарплате в почти 3,5 млн рублей

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В отношении ее автомобилей были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия.



В отделении судебных приставов Кировского района Самарской области в отношении акционерного общества на исполнении находилось сразу 192 исполнительных производства, объединенных в сводное, о взыскании заработной платы на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей.

В рамках сводного исполнительного производства о взыскании заработной платы судебным приставом-исполнителем в регистрирующие органы и кредитные организации были направлены запросы об установлении имущественного положения должника. Согласно полученным сведениям у организации имеется в собственности несколько транспортных средств. Судебным приставом-исполнителем в отношении данных автомобилей были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия.

После применения мер принудительного характера должник полностью погасил задолженность. Сводное исполнительное производство о взыскании заработной платы на общую сумму в почти 3,5 миллиона рублей окончено фактическим исполнением.

За 8 месяцев 2020 года судебными приставами региона взыскана задолженность по заработной плате на общую сумму почти 40 миллионов рублей. Также произведен арест имущества должников-организаций на общую сумму почти 6,7 миллионов рублей.