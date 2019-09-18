Суд освободил из-под стражи Губайдулина, кинувшего бутылку в полицейского

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— Вернуть дело прокурору. Изменить обвиняемому меру пресечения на подписку о невыезде и запрет определённых действий, — огласила решение судья Олеся Менделеева.Тем самым она удовлетворила ходатайство гособвинителя.Губайдулина задержали после того, как на несанкционированной акции 27 июля он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского. Программиста АО "Сбербанк-Технологии" обвиняли в применении насилия против представителя власти.