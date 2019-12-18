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Новости /  Общество /  Социум  

Суд арестовал хозяина "дома-арсенала" под Гатчиной

18 декабря 2019 20:14
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Мужчине уже предъявили обвинения сразу по четырём статьям, но он считает, что его
Гатчинский районный суд до 6 февраля арестовал Андрея Бовта — хозяина "особняка-арсенала". Ему предъявили обвинения сразу по четырём статьям: "Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14 лет", "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывчатых веществ", передает Лайф.

Свою вину мужчина не признаёт. Он заявляет, что его "сознательно хотят опорочить", чтобы он не выполнял свои "служебные обязанности". Что именно это за обязанности, он пояснить отказался.

В особняке, где жила многодетная семья, нашли целый арсенал оружия, в том числе автоматического. Шестеро детей отправлены в больницу — они жили в грязи и фактически в заточении, почти не выходили за пределы участка. Главу семейства также подозревают в насилии над собственной дочерью.

Лайф разобрался в странной истории. 

Правоохранители Ленобласти ворвались в особняк гатчинского присёлка Химози, подозревая главу семьи в изнасиловании малолетней дочери, а обнаружили ещё и богатый оружейный арсенал, тир и спортзал. Лайф выяснял, как шестеро детей попали в заложники к религиозному фанатику и почему долгие годы к загадочной и странной многодетной семье не возникало вопросов со стороны контролирующих органов.
Ещё в 2002 году в небольшом селе Химози Гатчинского района поселилась вроде бы обычная православная семья. Суровый бородатый отец и мать в длинной юбке с младенцем.

Семью эту приютил у себя местный 62-летний Виктор Демидов — учёный-химик. Демидов пустил сына старой подруги пожить на некоторое время ещё в 2002 году, но постепенно упустил ситуацию из-под контроля и после уже не был уверен, что является хозяином трёхэтажного особняка. За 18 лет семья расплодилась, и в доме Демидова постоянно проживало девять человек, включая шестерых детей.

Что творилось внутри этой религиозной семьи, никто не знал. Они держались особняком и верили в бога, то есть, по мнению местных, с моралью у них было всё в порядке.

Химози практически является присёлком престижной Гатчины — земля и дома здесь довольно дорогие. Потому и жизнь дорогая. Но глава семьи по имени Андрей нигде не работал и жить с ним было всем довольно тяжело, о чём его гражданская супруга Светлана регулярно исповедовалась священнику в гатчинском Покровском соборе.

Странный глава семейства

Уроженец Санкт-Петербурга Андрей Лобадюк раньше занимался околоправославным бизнесом вместе с братом Виталием и матерью Верой. По данным "СПАРК-Интерфакс", он возглавлял АОЗТ "Андрей Первозванный", который, видимо, и назвал в честь своего святого.

Весь бизнес и деятельность Лобадюков были тесно связаны с храмом святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Кудрове, где сильно почитается царская семья. Мать Андрея держала школу мебельщиков. Однажды она попала в СМИ со скандалом: в 2012 году Вера Лобадюк отказалась освобождать арендуемую школой площадь в детском саду № 29 Красногвардейского района. А когда её пригрозили выселить, она в ответ угрожала сжечь себя заживо. Вера Ивановна оправдывала своё горячее желание остаться благими намерениями, мол, её школа — место социализации деток-инвалидов, но администрация детского сада уверяла, что никаких детей-инвалидов здесь никто никогда не видел.

В 2002 году Андрей со своей матерью поссорился, возможно, из-за того, что начал сожительствовать с двоюродной сестрой Светланой. Он даже сменил свою родную фамилию Лобадюк на Бовт, что в переводе может значить "глава рода", и удалился в Химози вести затворнический образ жизни в чужом особняке.

Детей своих Бовт нарекал в честь детей и членов семьи последнего российского царя Николая Второго. Часто, наряжаясь в форму полковника царской армии, Бовт пугал окружающих, называя себя скрывающимся от "системы" полковником секретной службы, что, возможно, говорит не только о разгулявшемся живом воображении, но даже о паранойе.

Дети — затворники. Куда смотрела опека?

По указке мужа Светлана рожала детей дома, прямо в ванной. Их дети никогда не ходили в детский сад и школу, несмотря на то, что старшему стукнуло уже 17. Со своей двоюродной сестрой Бовт официально не вступал в брак, а сожительствовал, "по-божьи" обвенчавшись в церкви. Несмотря на то что все близкие Бовта оказались в заложниках его фанатизма, долгие годы никому до этой семьи не было дела. Куда смотрела гатчинская опека и полиция, пока не понятно. Возможно, сотрудники контролирующих органов просто не хотели портить себе нервы и связываться с проблемной православной семьёй. А может, просто проглядели.

А проглядели они, если верить следствию, систематическое, творящееся в течение семи лет сексуальное насилие внутри этой внешне благочестивой семьи религиозных затворников.

16 декабря в правоохранительные органы пришла соседка религиозных затворников и сообщила о регулярном сексуальном насилии в отношении 13-летней девочки. Полицейские поехали в село Химози для проверки информации, но и вообразить не могли, что увидят за дверями особняка.

Вечерний штурм

Где-то в пять вечера опера уголовного розыска и сотрудники СКР уже стучались в ворота трёхэтажного особняка на улице Ополченцев. Им долго не открывали, но затем их впустил внутрь Виктор Демидов. Пожилой хозяин пребывал в странном возбуждении.

Внутри трёхэтажный особняк оказался полупустым и неухоженным, больше похожим на казарму, чем на место, где живут дети. Грязь, разбросанная тут и там рухлядь соседствовали с множеством икон, на матрасах виднелась запёкшаяся кровь. Одна комната переделана в импровизированный спортзал, другая — в тир. Сотрудники начали искать внимательнее, и результат их просто ошарашил — в квартире хранился настоящий арсенал: четыре автомата Калашникова, ручной пулемёт, винтовка, два пистолета-пулемёта "Кедр", два пистолета Макарова и один ТТ, а также бронежилеты с маркировкой спецслужб, россыпи патронов и даже гранаты.

Остаётся только догадываться, зачем Бовту понадобился такой арсенал, тир и спортзал. Но учитывая, что фанатик с окружающими практически не общался и имел четверых сыновей, Бовт вполне мог сколотить из семьи что-то вроде небольшой тренированной вооружённой группы для выполнения каких-то неведомых задач, возникающих в его воспалённом воображении.

"Полковник ГРУ" не стал стрелять

Когда сотрудники добрались до комнаты, где забаррикадировался Бовт, он, к счастью, не стал отстреливаться, а добровольно вышел к полицейским и объявил себя высокопоставленным сотрудником ГРУ. Оперативникам пришлось вызвать спецслужбы, которые опровергли какую-либо принадлежность к ним Бовта, посоветовав вызвать психиатра. Может быть, так бы и сделали, если бы не внушительный арсенал оружия и рассказы об изнасиловании родной дочери.

Следователи СКР подробно допросили подозреваемого, пострадавшую девочку, её мать и других членов семьи и назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. По сообщениям санкт-петербургских СМИ, девочка подтвердила, что отец регулярно совершал с ней развратные действия под видом лечебного массажа. Сожительница Бовта подтвердила, что дочь рассказывала ей о половой связи с отцом, но она не обращалась в полицию из-за опасений за жизнь и здоровье детей.

В отношении Бовта было возбуждено два уголовных дела: по факту изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. Детей пока забрали в больницу под присмотр психологов и врачей.

Расплодившиеся насильники несовершеннолетних

Если посмотреть последние новости на сайте СУ СКР Ленинградской области, может создаться впечатление, что в регионе остро стоит проблема насилия в отношении несовершеннолетних. Например, 12 декабря женщина обратилась в СК с заявлением об изнасиловании её 13-летней дочери. На следующий день некий мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней в городе Пикалево.

Ещё через день, 14 декабря, в Следственном управлении СК России по Ленинградской области состоялось межведомственное совещание, посвящённое анализу причин роста преступности в отношении несовершеннолетних, в том числе преступлений против половой свободы и неприкосновенности. В совещании приняли участие 90 человек.

В этот же день задержали подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей в Ломоносовском районе, школьница его опознала, и подозреваемого арестовали. Такое ощущение, что в конце года кто-то решил поправить статистику, в том числе и в отношении преступлений, совершённых против несовершеннолетних.

Вину Бовта в изнасиловании собственной дочери ещё предстоит доказать, но сегодня ясно одно: на протяжении почти 18 лет в Химози жила странная семья, где все эти годы нарушались права детей, а последние семь лет, по мнению следствия, ещё и творилось сексуальное насилие. Но ни у соседей, ни у контролирующих органов эта загадочная семья не вызвала подозрений.


Фото:   47news.ru/Лайф
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Комментарии


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