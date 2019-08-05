Студенты из Китая и Мексики изучают в Самаре процессы создания и эксплуатирования космической техники

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46 студентов из Китая и Мексики изучают в Самаре процессы создания и эксплуатирования космической техники.



В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева стартовали международные летние школы "Космическая техника и технологии". Ее слушателями стали 30 студентов Северо-Западного политехнического университета из Китая и 16 человек из вузов Мексики. За несколько недель иностранцы получат представление о различных аспектах создания и эксплуатации космической техники и по итогам защитят сквозной научно-технический проект.



6 августа начнутся практические занятия по созданию учебной ракеты-носителя у студентов из Китая



9 августа проектированием учебной ракеты займутся студенты из Мексики



10 августа на учебном аэродроме Самарского университета в поселке Смышляевка состоятся запуски учебных ракет, передает пресс-служба облправительства.