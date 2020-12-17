Студентка из Самарской области стала призером Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

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По итогам финала молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором приняли участие 157 лучших студентов страны, студентка из Самарской области стала бронзовым призером. Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Финал проходил в новом формате сразу в 5 регионах страны: основная площадка расположилась в Москве в РАНХиГС, еще 4 очные площадки были созданы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли участие победители и финалисты конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

Бронзовым призером Кубка стала студентка из Самарской области Дарья Гераськина, учащаяся Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

«Мне было сначала просто интересно узнать, что это за бизнес-симулятор. В итоге помимо увлекательных игровых периодов меня ждали новые знакомства и возможности для развития новых компетенций. Студентам обязательно стоит принимать участие в Кубке. Как минимум, вы получите позитивные эмоции и зарядитесь энергией, а как максимум вырастете в личностном и профессиональном плане», – делится впечатлениями Дарья Гераськина.

В рамках соревнований участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития. Цель проекта – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

Кубок позволяет студентам и недавним выпускникам вузов возможности:

• Развить личные и профессиональные компетенции;

• Пройти обучение на эксклюзивной программе развития управленческого потенциала;

• Получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний;

• Получить наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России»;

• Принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

На отборочный этап третьего сезона проекта было подано 120 632 заявки. За место в финале кубка в окружных соревнованиях боролись 1 165 студентов, 157 из них стали финалистами. Участники каждый игровой период принимали по 75 управленческих решений и планировали не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании. Также студенты прошли тестирование навыков и компетенций на цифровой платформе «Skillfolio».

Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.