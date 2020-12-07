Студент Самарской области стал победителем национальной премии «Студент года – 2020»

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Подведены итоги Российской национальной премии «Студент года – 2020» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Победа в номинации «Творческая личность года» среди студентов образовательных организаций высшего образования досталась студенту Самарского государственного института культуры Александру Бригаднову.

«Будущее страны, развитие научной мысли и формирование основы для новых открытий начинается в тот момент, когда талантливые студенты получают поддержку своих начинаний. Для Минобрнауки России это является одним из приоритетных направлений. Уверен, в дальнейшем мы еще не раз услышим имена тех ребят, кто сегодня получил награды», – сказал на церемонии награждения министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В год празднования 75-летия Победы в программу финала для индивидуальных номинаций мы включили обязательное прохождение теста по истории Великой Отечественной войны. Должен сказать, его итоги заслуживают отдельного внимания. Лучший результат показала студентка из Турции Диляра Дамар! По-моему, это замечательно. В Россию едут замотивированные и нацеленные на качественное образование студенты, и во время учебы погружаются в культуру и историю нашей страны. К Диляре отправится специальный подарок и пожелания успехов и новых побед. Традиционно на церемонии награждения лауреатов мы называем регион, который примет премию в следующем году. Однако сейчас предлагаю сохранить некоторую интригу. Скажу лишь, что в 2021 году финал премии «Студента года» пройдет в Сибири!», – прокомментировал на награждении «Гран-при «Студент года»» Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков подвёл итоги премии 2020 года и выразил надежду на её дальнейшее развитие: «Финал объединил ребят из 65 регионов страны. В этом году, к слову, мы отметили рост числа участников в номинациях «Интеллект года» и «Профессионал года». Кроме того. общее число претендентов на звание «Студент года» выросло за счет новой номинации – «Студенческое научное общество года». И появилась она по инициативе наших участников – в феврале на образовательном форуме студенты выступили с предложением, а мы поддержали их идею. Радует, что каждый год участники в самых разных номинациях показывают высокий уровень подготовки. За 7 лет проведения премии сформировалось целое сообщество выпускников, которые сейчас трудятся в органах государственной власти или бизнес-структурах и могут с гордостью сказать, что в свое время были «Студентами года».

В региональных этапах премии «Студент года – 2020» приняли участие более 15 000 человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Финал премии проходил со 2 по 6 декабря. Самыми успешными участниками премии среди вузов стали студенты Ростовской области, Республики Татарстан и Москвы. В премии среди Студентов СПО наибольшее количество наград у студентов Татарстана, Тюменской области и поделивших третье место Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Ульяновской области. Наибольшее количество наград по итогам обоих финалов у студентов из Татарстана. Всего было объявлено 69 лауреатов.

Организацию первого этапа премии, регионального, осуществляли региональные дирекция в субъектах РФ. Далее резюме победителей регионального этапа оценивали уже эксперты проекта в заочном формате. На третьем этапе выступления финалистов оценивали более 60 экспертов, которыми стали выдающиеся общественные деятели, деятели науки, культуры и медиасферы. Среди них: ведущий новостей на Первом канале Максим Шарафутдинов; российский футболист, экс-капитан сборной России по футболу, директор по региональной политике и международным отношениям Российского футбольного союза Алексей Смертин; российский актер театра и кино Владислав Канопка и другие.

Финалисты подключались к работе премии благодаря площадкам-студиям, организованным в субъектах РФ. В онлайн-формате проводились конкурсные испытания. Участники проходили «собеседование» и «самопрезентацию». По отдельным направлениям в этом году были подготовлены новые задания. Так, для студентов в номинациях «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года» и «Староста года» новые испытания проходили в формате дебатов. В номинациях «Спортсмен года» и «Профессионал года» участники провели интерактивные мастер-классы по направлениям своей деятельности. А в номинации «Интеллект года» финалистов ожидал «научный слэм».

В этом году премия «Студент года» проходила в рамках Плана основных мероприятий Минобрнауки России по проведению в РФ Года памяти и славы. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».