Строительство первого корпуса школы на 5-ой Просеке в Самаре завершится до конца года

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Особое внимание было уделено строительству социальных объектов в регионе: школ, детских садов, учреждений культуры и спорта. Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул: «Важно, что, несмотря на особую эпидемиологическую обстановку, действующие ограничения не коснулись объектов капитального строительства – ФОКов, детских садов. Средства на них регион получил полностью».О ходе строительных работ на одном из долгожданных для многих молодых родителей Октябрьского района Самары объектов – школы на 5-ой Просеке – доложил министр строительства Евгений Чудаев. Он отметил, что на прошлой неделе уже стартовали строительные работы: в ближайшее время специалистам предстоит очистить территорию от аварийных деревьев, выполнить работы по сносу старых зданий бывшего спортивно-оздоровительного лагеря «Экономист», провести работы по рытью котлована. Полностью завершить строительство корпуса школы в рамках нацпроекта «Образование» подрядчик должен до конца 2020 года.В соответствии с проектом, в корпусе разместят учебные классы, библиотеку и книгохранилище, медкабинет и кабинет психолога, спортивный зал, зал для хореографии, тренажёрный зал, помещения для раздевалок и тренерских комнат, а также пищевой блок со столовой на 320 мест.Министр также доложил, что параллельно со строительством первого корпуса начнется проектирование 2-ой очереди, которая включит еще один корпус школы на 850 мест со встроенным детским садом на несколько групп, в том числе ясельных. Рассматривается возможность заключения муниципального контракта «под ключ», когда будущий подрядчик берет на себя обязательство разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ.«Проект планировки территории под второй этап разрабатывается, мы уже вышли на общественные слушания, надеюсь, что к 1 июля проект планировки территорий будет утвержден», – добавила глава Самары Елена Лапушкина.Также на оперативном совещании был рассмотрен вопрос о строительстве детской школы искусств в Большечерниговском районе. Напомним, что вопрос о строительстве ДШИ озвучивала глава района Тамара Перова во время встречи с Губернатором в конце прошлого года. Тогда Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам проработать вопрос и подготовить несколько вариантов создания учреждения в муниципалитете.На данный момент на территории Большечерниговского района есть только одно образовательное учреждение в области культуры и искусства – это детская музыкальная школа, созданная еще в 1961 году. При этом школа не имеет собственного здания, занимает 5 небольших помещений в районном ДК.Сейчас в школе обучается 144 ребенка по 4 направлениям: игра на народных инструментах, фортепиано, театральное и вокальное искусство. Увеличить количество направлений, по которым смогли бы заниматься детки, мешает отсутствие собственного помещения.«На территории района живет и работает уникальный мастер декоративно-прикладного искусства Елена Мурадова, она ведет студию на базе ДК, но совершенно очевидно, что с таким потенциалом необходимо организовать предпрофессионально образование на базе ДШИ», – Добавил Борис Илларионов.Учитывая все обстоятельства, министерством предложено вывести действующую музыкальную школу Большечерниковского района на новый уровень, создав на ее базе полноценную школу искусств.Уже подготовлена концепция развития учреждения, в соответствии с которой в школе не только сохранятся действующие направления, но и появится ряд новых – хореографическое, фольклорное, изобразительное, центр ремесел и другие. Одновременно в ДШИ смогут получать дополнительное образование 350 детей. «При этом необходимо отдельное здание для размещения объекта, – подчеркнул министр культуры Борис Илларионов. – Администрацией района подготовлено техническое задание на строительство ДШИ».Сейчас ведется подборка типовых проектов, что позволит существенно сократить стоимость работ и сроки их реализации. После того, как подготовка проектно-сметной документации будет завершена, от Самарской области будет направлена заявка в Правительство РФ о включении объекта в национальный проект «Культура» на 2021 год.Таким образом, Самарская область использует предоставленную Президентом страны возможность за федеральные средства создать объект допобразования в сфере культуры в регионе. Напомним, что в ходе ежегодно Послания Федеральному Собранию Президент огласил, что на основании предложений, подготовленных рабочей группой Госсовета по культуре, которую возглавляет Дмитрий Азаров, одноименный проект с 2020 года будет расширен. Так, теперь в рамках нацпроекта выделяются средства на поддержку работников культуры на селе, реконструкцию ДШИ и районных ДК, передает пресс-служба облправительства.