Стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Самарская область» собрала более 200 федеральных и региональных экспертов

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26 сентября в Тольятти в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» состоялась стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Самарская область». Она была организована Правительством региона, проектным офисом цифрового развития Самарской области и АНО «Цифровая экономика» в рамках формирования эффективных практик в реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской ФедерацииУчастие в мозговом штурме приняли более 200 человек - представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и предприятий Самарской области, АНО «Цифровая экономика», ведущих российских IT-компаний и институтов развития. Они приняли участие работе секций, на которых были выявлены приоритетные задачи региона и намечены пути их решения с помощью онлайн-сервисов и цифровых платформ, которые можно будет запустить в 2019-2024 гг. По итогам сессии были подобраны успешные цифровые решения по трем направлениям: «Образование», «Промышленность», «Строительство».Экспертов по видеоконференцсвязи приветствовал первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области«Цифровизация - это не только неотъемлемая часть промышленной революции, это огромные возможности для улучшения жизни граждан. Внедрение цифровых технологий позволяет сделать более удобным получение услуг в сфере медицины, образовании, повысить эффективность госуправления. Самарская область активно участвует во всех федеральных проектах нацпроекта «Цифровая экономика». Мы стараемся работать на опережение, понимая, что наличиеподготовленных специалистов в сфере IT-технологий – это очень значимая часть успеха. Подход к развитию «цифры» в нашем регионе достаточно комплексный. И в этой связи я очень рассчитываю, что стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона» будет эффективной, успешной и будет иметь для нас исключительно важное значение. По ее итогам мы ожидаем рост компетенций наших сотрудников, конкретных цифровых решений в разных сферах жизнедеятельности региона».Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»особо отметил актуальность работы секций «Строительство» и «Промышленность», темы обсуждений которых направлены на реальный сектор экономики. «Мы должны прийти к ускоренному внедрению цифровых технологий с тем, чтобы повысить конкурентоспособность и предприятий, и экономики региона в целом. Уверен, что совместно с Правительством Самарской области мысможем сформировать запрос на новые цифровые решения, с тем, чтобы цифровой бизнес смог быстро, оперативно работать, с тем, чтобы они удовлетворяли потребностям конкретных предприятий, в данном случае промышленности», - заявил он.Заместитель директора департамента цифровых технологий Минпромторга Россииотметил: «Исходя из того анализа, который мы провели, и информации, полученной от министерства промышленности Самарской области, мы видим, что более 30 мероприятий по внедрению современных цифровых технологий реализуется на территории региона, а местные предприятия планируют потратить на внедрение цифровых технологий свыше 1,5 миллиардов рублей».Для участников из Самарской области в рамках стратегической сессии подробно рассказали о том, как, участвуя в различных федеральных конкурсах, можно получить инвестиции. Для разработчиков, которые внедрили программные продукты на промышленных предприятиях, есть меры господдержки – субсидии из федерального бюджета. Ими можно покрыть до 50% затрат на разработку цифровых платформенных решений.В ходе обсуждений были затронуты проблемы цифрового госуправления. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связирассказал: «Мы стараемся, чтобы в каждом министерстве, в каждом ведомстве, в каждом муниципалитете были ответственные за цифровое развитие обученные люди, которые выступали бы драйвером внедрения современных технологий и обеспечивали этот процесс экспертным мнением, поддержкой коллег из IT- сообщества и федерального центра».В рамках стратегической сессии было также проведено первое заседание рабочей группы с участием представителей департамента информационных технологий и связи Самарской области, ПАО Сбербанк, ООО «Сберклауд», Научно-образовательного центра Самарской области. В соответствии поручением Губернатора Самарской областибыла образована межведомственная рабочая группа по вопросам изучения возможности взаимодействия НОЦ Самарской области с ООО «Сберклауд» по использованию сервисов искусственного интеллекта в проектах цифровой трансформации региона.Руководитель проектного офиса цифрового развитияособо отметил, что «проведение подобных «Цифровой прокачке» мероприятий — важный элемент реализации федеральных проектов, как «Цифровые технологии», «Цифровое госуправление» и «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина», передает пресс-служба облправительства.