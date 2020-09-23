Страховщики запустили новый сервис для проверки ОСАГО

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Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил новый сервис, с помощью которого можно проверить достоверность данных, указанных страхователем в заявлении при покупке ОСАГО. Данный сервис будет полезен автовладельцам, приобретающим полис обязательного автострахования через посредников. С его помощью можно выявить попытки мошенничества, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на autonews.ru.

В РСА фиксируют большое количество попыток оформить полисы ОСАГО с недостоверной информацией. Это делают для снижения стоимости полиса. Так, указывается неверная мощность двигателя или территория использования автомобиля. Подобные манипуляции не только снижают стоимость полиса, но и делают его недействительным.

В действующей базе данных АИС ОСАГО есть фильтры, помогающие исключить попытки оформить полис с недостоверными данными. Но эти решения не защищают на 100% от мошенничества, рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

Используя новый сервис, можно проверить модель автомобиля и его марку, мощность двигателя и список водителей, которые допущены к управлению автомобилем. Водитель может самостоятельно проверить данные, если оформление ОСАГО проводилось через посредника. Также этот сервис будет полезен для проверки полиса ОСАГО у виновника ДТП на месте происшествия.

Напомним, с 5 сентября вступили в силу изменения в закон об ОСАГО. Границы стоимости базового тарифа ОСАГО были расширены на 10% в обе стороны.

Фото: autonews.ru