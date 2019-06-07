Страховщики назвали защищенные от угона марки автомобилей

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Для исследования было взято 10 моделей, наиболее часто страхуемых по каско. Эти модели отобрали на основе данных по продажам, страхования каско и количества угонов.Во внимание принимались такие критерии, как защищенность автомобиля от проникновения в салон, запуска двигателя, возможности изготовления дубликата ключей, замены идентификационных номеров кузов и других деталей. По разработанной методике специалисты выявили трудности, с которым преступник может столкнуться при угоне автомобиля. По результатам исследования был составлен рейтинг моделей. Каждая модель получила баллы от 0 до 1000.На первом месте Land Rover Range Rover с 740 набранными баллами.На втором месте - Toyota Camry с 614 баллами. Далее идет Volkswagen Tiguan с 608 баллами.На четвертом месте Skoda Rapid (586 баллов). На пятом месте Kia Rio (577).В десятку наиболее защищенных от угона автомобилей также вошли: Kia Optima, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV 4, Hyundai Creta и Renault Duster.Недавно в «АльфаСтраховании» составили рейтинг наиболее угоняемых автомобилей по итогам первого квартала этого года. Для анализа бралась информация клиентов компании, чьи автомобили были застрахованы по каско.Наиболее угоняемым автомобилей стал Cadillac Escalade, далее Toyota Land Cruiser, на третьем месте - Skoda Octavia. В пятерку вошли также Toyota Camry и Toyota Land Cruiser Prado.