Стивен Кинг рассказал, почему права на его рассказ получила школьница из Томска

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"Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне", — цитирует его Пятый канал.Кинг также выразил надежду, что фильм получится удачным.Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого он всего за доллар продает права на экранизацию своих рассказов начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно заключается всего пять-десять соглашений. В России проводится специальный фестиваль для показа таких фильмов — Dollar Baby Russia.Диана Костырина оставила на сайте проекта заявку на кинопостановку рассказа "Женщина в комнате". По ее словам, положительный ответ пришел буквально через сутки. Согласно контракту, права предоставляются на год, при этом фильм нельзя будет выкладывать в интернет или показывать по телевидению. Киноленту представят на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре в конце октября.Фото: Global Look Press/Pascal Potier/ZUMAPRESS