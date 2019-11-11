Стартует новый туристический проект «Яркие выходные в Самаре: поезд в Рождество»

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Катание на санях — стрельба из лука со Снегурочкой — волжское чаепитие с пирожками — дегустация традиционных волжских блюд - катание на горных лыжах и сноубордах все это и не только ждет гостей города Самара в рамках нового туристического проекта «Яркие выходные в Самаре: поезд в Рождество».Четырехдневный тур начинается в Москве на новом двухэтажном поезде 4 января 2020 г.По прибытии в Самару гостей города ждет размещение в пятизвёздочном отеле, обед с дегустацией традиционных волжских блюд в самарском ресторане с великолепным видом на зимнюю Волгу и Жигулевские горы.Интерактивная программа ждет туристов за городом и предполагает ряд веселых аттракционов: катание на санях за снегоходом (катает Дед Мороз и Леший), катание на сноутюбинге (подъемник), катание на кресельном подъемнике, прыжки на батутах. Гостей ждет необычное развлечение - стрельба из лука со Снегурочкой. Для детей будет организовано путешествие к сказочному чуму со Снеговиком, игры «Зимние забавы». Желающие смогут активно провести время на горных лыжах и сноубордах. После зимних забав гостей ждет волжское чаепитие и угощение пирожками.Программа тура включает также выезд на обзорную экскурсию по новогодней красивой Самаре: купеческие особняки, празднично украшенные улицы и парки, набережная, Иверский женский монастырь, Костёл, Жигулёвский пивоваренный завод. Сказочное угощение «Модерн в облаках» в самой стильной кофейне города White Cup. Ну и конечно нельзя пройти мимо посещения с экскурсией легендарного пивного бара «На Дне» и дегустация основных сортов фирменного Жигулёвского пива. На самой большой площади Европы главная ёлка города, Ледяной городок и Дедушка Мороз встретят гостей проекта «Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации