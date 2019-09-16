Стартует мониторинг оценки питания жителей России, в пять пилотных регионов вошла Самарская область

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В рамках федерального проекта, внедряется система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, в том числе детей, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.В качестве «пилотных» территорий для проведения исследований в 2019 году определены Республика Башкортостан, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.Проведение исследований будет организовано путем опроса/анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание детей. Опрос/ анкетирование родителей будут проводить специалисты Роспотребнадзора при участии ученых из Института питания и других научно-исследовательских центров Московской области, Перми и Новосибирска.«Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов», — отметила Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Проведенные исследования Роспотребнадзора помогут понять, не только как питаются дети, например, в школе, но и получить ценную информацию о том, что они едят дома, какие пищевые привычки существуют в семье.По словам Анны Поповой, полученные данные станут основой новых (актуализированных) рекомендаций по питанию для детей разных возрастных групп, а также позволят разработать адресные образовательные программы как для детей, так и для учителей, и родителей.«Работу с родительским сообществом, ассоциациями и комитетами мы планируем вести в первую очередь. Это обязательное условие, так как именно это дает четкое понимание, что происходит в семье и как правильно, аргументированно и доходчиво объяснить правила здорового и качественного питания, а также составления рациона для детей», — отметила Анна Попова.Система мониторинга позволит осуществить детальную оценку фактического питания населения в различных регионах. Полученные аналитические данные обеспечат формирование баз данных для составления рекомендаций по коррекции рационов питания.«Другой аспект нашей работы — исследование и проверка продуктов питания. Наша задача, буквально, изучить молекулярный состав продукта, чтобы понять – перед нами просто элемент насыщения, или в нем есть польза для организма. Следующий шаг, когда мы сформируем весь объем исследованного и изученного материала, наступит пора говорить о выводах и конкретных предложениях», — подчеркнула Анна Попова.