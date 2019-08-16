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Новости /  Общество /  Социум  

Стартовал прием заявок на получение грантов (субсидий) для социально ориентированных НКО

16 августа 2019 16:52
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Прием заявок на участие в конкурсе стартовал с 9 августа и продлится до 13 сентября 2019 года.
В настоящее время на основании решения губернатора Дмитрия Азарова постановлением областного правительства объявлен конкурс на получение грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов.

По количеству зарегистрированных СОНКО наш региона находится на 3 месте в ПФО после республик Татарстан и Башкортостан. На территории области действует более 4,5 тысяч некоммерческих организаций разного профиля, которые занимаются социальной защитой инвалидов и сирот, развитием благотворительности и добровольчества, правовым просвещением населения, развитием массового спорта, профилактикой алкоголизма и наркомании, реализацией экологических, культурных, образовательных проектов.

Минэкономразвития России подвело итоги реализации деятельности субъектов РФ по обеспечению механизмов поддержки и доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в 2018 году. Самарская область заняла 2 место по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, а также в сфере образования, уступив только городу Москва. Кроме того, регион вошел в пятерку лидеров по количеству социально ориентированных НКО, предоставляющих услуги населению в сфере культуры.

Традиционно успешно самарские НКО также участвуют и в конкурсах Президентских грантов. Во время очередной встречи с победителями этого конкурса в конце 2018 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заверил представителей СОНКО, что Правительство области готово помогать неравнодушным гражданам в работе по реализации проектов, а также предложил поделиться проблемами, которые их волнуют, чтобы вместе найти способы их решения. Представителями СОНКО в том числе было отмечено, что важно сохранить региональный конкурс социальных проектов, который на тот момент не проводился уже в течение двух лет. По итогам данной встречи Губернатором было принято решение возобновить проведение конкурса социальных проектов СОНКО с общим объемом финансирования проектов – победителей 30 млн. рублей ежегодно. Важно отметить, что это максимальный объем средств по сравнению с 2011-2016 гг., когда на аналогичные конкурсы выделялось до 10 млн. рублей.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал с 9 августа и продлится до 13 сентября 2019 года. Максимально возможный размер бюджетного гранта победителям составляет 850 тысяч рублей по всем номинациям, кроме вида деятельности «Развитие институтов гражданского общества, ресурсная поддержка СОНКО», по которому можно получить до 1 700 тыс. рублей.

Гранты предоставляются организациям на реализацию социальных проектов по следующим видам деятельности:

— поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

— социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

— защита семьи, материнства, отцовства и детства;

— охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

— поддержка проектов в области культуры и искусства;

— охрана окружающей среды и защита животных;

— развитие институтов гражданского общества, ресурсная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

— благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).

При определении тематики направлений социальных проектов, на которые могут быть поданы заявки СОНКО, особый акцент сделан на необходимости вовлечения некоммерческого сектора в реализацию национальных проектов. При этом, прежде всего, речь идет о таких национальных проектах, как «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология».

Помимо существенного увеличения объемов финансирования конкурса произошли изменения формата проведения конкурса.

Данные изменения обусловлены, прежде всего, исполнением поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 27 декабря 2018 года и полностью посвященного развитию добровольчества и СОНКО. В своем выступлении глава государства рекомендовал высшим должностным лицам субъектов Федерации использовать опыт Фонда президентских грантов по проведению публичных, открытых конкурсов, чтобы как можно больше социально значимых проектов могли получить реальную помощь не только на федеральном, но и на региональном уровне.

С учетом поручения Президента РФ в формате проведения регионального конкурса социальных проектов произошли следующие изменения:

— предусмотрен прием заявок на участие в конкурсе в онлайн-форме посредством специализированного Интернет-портала (http://konkursnko.samregion.ru/). Это позволит обеспечить максимальную доступность конкурса для НКО из отдаленных территорий;

— структура заявки на участие в конкурсе приведена в соответствие с практиками Фонда президентских грантов. Это будет способствовать снижению трудоемкости по заполнению конкурсной документации для НКО;

— разработаны четкие критерии независимой оценки заявок на участие в конкурсе. Это повысит прозрачность и обоснованность принимаемых конкурсной комиссией решений.

С более полной информацией об условиях проведения текущего конкурса можно ознакомиться на официальном сайте министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



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