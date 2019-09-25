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Новости /  Общество /  Социум  

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома»

25 сентября 2019 14:25
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Конкурс патриотического рисунка - это социально значимый проект, объединяющий талантливых юных художников, основной целью которого является воспитание патриотизма.
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома», при получении грантовой поддержки Росмолодежи.

Конкурс патриотического рисунка - это социально значимый проект, объединяющий талантливых юных художников, основной целью которого является воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания подрастающего поколения, укрепление чувств сопричастности молодого поколения к великой истории России, выявление и поддержка талантливых детей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

Темой Всероссийского конкурса выбрана патриотическая тема «Мир моего дома», которая делится на следующие номинации:

- «Вечный огонь — вечная память»,
- «Связь поколений»,
- «Я рисую мир»,
- «Патриотический плакат».

К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.

Условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.patrioticpictures.ru.

Участие в конкурсе бесплатное, передает пресс-служба облправительства. 
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