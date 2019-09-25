Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома»

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Конкурс патриотического рисунка - это социально значимый проект, объединяющий талантливых юных художников, основной целью которого является воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания подрастающего поколения, укрепление чувств сопричастности молодого поколения к великой истории России, выявление и поддержка талантливых детей.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы.Темой Всероссийского конкурса выбрана патриотическая тема «Мир моего дома», которая делится на следующие номинации:- «Вечный огонь — вечная память»,- «Связь поколений»,- «Я рисую мир»,- «Патриотический плакат».К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.Условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.patrioticpictures.ru.Участие в конкурсе бесплатное, передает пресс-служба облправительства.