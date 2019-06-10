Стартовал прием заявок на VI-й Самарский фестиваль независимого кино «70/30».

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В 2019 году главный смотр самарского кино традиционно пройдет при поддержке Агентства социокультурных технологий Самарской области. Местом проведения станет Центр российской кинематографии «Художественный».Уже этой осенью гости фестиваля смогут увидеть самые свежие новинки регионального кинематографа, познакомиться с авторами работ. Также как и в прошлые годы, Самарский фестиваль 70/30 порадует своих зрителей авторскими работами из России, Беларуси, Украины и других стран.Прием киноработ продлится до 12 августа 2019 года.Оргкомитет ждет игровые, документальные, детские и игровые работы.Заявки принимаются на почту Фестиваля: cinemafest7030@gmail.comОзнакомиться с Положением Фестиваля, скачать заявку и узнать самые свежие новости Фестиваля вы можете на официальной странице http://vk.com/kino7030 .Напомним, что Лучшим игровым фильмом 2018 года, снятым в Самарской области, был признан фильм Максима Елизарова «Клубничный пирог», передает пресс-служба фестиваля .