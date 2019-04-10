Стартовал первый окружной турнир по хоккею среди студенческих команд на Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО
10 апреля 2019 17:24
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К участникам соревнований от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова обратился помощник полпреда Владимир Колчин: «В Приволжском федеральном округе реализуется один из крупнейших по охвату общественных проектов «Золотая шайба», направленный на развитие детского и юношеского хоккея. Ежегодно в рамках соревнований на муниципальном и региональном уровнях принимают участие около 30 000 человек. Сегодня открывается новая страница этого проекта. Впервые на Нижегородской земле под патронатом аппарата полномочного представителя проходит окружное первенство среди студенческих команд. Уверен, что соревнования выявят сильнейших в честной и бескомпромиссной борьбе».
Также Владимир Колчин подчеркнул, что проведение такого турнира должно стать необходимым импульсом для системного развития массового студенческого хоккея в округе и поставил задачу организации в следующем сезоне студенческих хоккейных лиг в регионах ПФО.
«Благодаря поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова студенческий хоккей приходит в новые регионы и обретает новое дыхание. Такие турниры наглядно демонстрируют стремление молодого поколения к здоровому и культурному образу жизни», – сказал, приветствуя собравшихся, координатор проекта по поддержке массового детского и юношеского хоккея Всероссийского клуба «Золотая шайба» в Приволжском федеральном округе Алексей Швецов.
Напомним, проект поддержки массового детского и юношеского хоккея успешно реализуется в регионах Приволжского федерального округа с 2014 года (проводятся Всероссийский турнир «Золотая шайба» и поощрительные соревнования «Надежда», закупается новая экипировка, поощряются лучшие тренеры). Цель проекта – максимально расширить охват детей и подростков занятиями этим видом спорта. Общий охват участников соревнований Всероссийского турнира «Золотая шайба» в сезоне 2017-2018 годов составил около 30 тыс. игроков или почти 2 тыс. детских и юношеских команд, передает пресс-служба ПФО.
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