Стартовал опрос общественного мнения о приоритетах дорожного ремонта

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5 декабря стартовал опрос общественного мнения о приоритетахдорожного ремонта в Самарской области в 2020 году. Опрос проводится в официальном сообществе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по Самарской области в социальной сети в «ВКонтакте» - https://vk.com/bkadsamarobl.На вопрос «Чему нужно отдать приоритет при ремонте дорог?» предлагается шесть вариантов ответа. В числе вариантов - развитие дорожнойинфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения, применение современных подходов к ремонту дорог, ремонт дворов и внутриквартальныхпроездов, комфортность дорог. Также в качестве приоритета предлагается выбрать проведение ремонта только проезжих частей, чтобы охватить какможно больше автомобильных дорог.Напомним, что в 2020 году в рамках национального проекта предстоит отремонтировать 241 км автомобильных дорог, в том числе 183 км – дорогрегионального значения Самарской области, 43 км дорожной сети Самары и 15 км дорожной сети Тольятти. Перечни объектов нацпроекта опубликованы вофициальном сообществе «Дороги Самарской области».Помимо объектов ремонта в перечень вошли капиталоемкие инфраструктурные дорожные объекты. Среди них строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от улицы Шоссейной до выезда из г.о.Самара (2 этап мостового перехода «Фрунзенский»), реконструкция моста через реку Сок на автомобильной дороге Волжский-Курумоч – «Урал» Красноярского района, реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе и другие.В рамках капитального ремонта и ремонта дорог будут реализованы мероприятия по обеспечению техническими средствами безопасности дорожного движения. Также повысится доля автомобильных дорог, ремонт которых будет вестись с использованием новых технологий и материалов.Согласно задачам национального проекта в Самарской области в 2020 году необходимо довести уровень нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения до 33,85%, а уровень нормативного состояния автомобильных дорог Самарско-Тольяттинской агломерации до 65,7%, передает пресс-служба облправительства.