Стартовал X Всероссийский конкурс «Панацея»
16 октября 2019 16:19
100
Цели конкурса: привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения; формирование в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни; реализации задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным и Правительством Российской Федерации в сфере здравоохранения, а также — отражение в СМИ значимости профессии медицинского работника, повышение ее престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи.
Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ)
Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2018 года по 31 октября 2019 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Местная больница» — публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т.д.
«Белый халат» — публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т.д.
«Люди в беде» — публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.
«Здоровье в твоих руках» — публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т.д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.
«Нет социальным болезням» — специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т.д.
Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2019 года включительно по адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ. С пометкой КОНКУРС «Панацея».
Награждение победителей конкурса пройдет в Москве в марте 2020 года на факультете журналистики МГУ. Планируется проведение 3-х дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, передает пресс-служба облправительства.
В последнее время, каждая компания стремится создавать свои базы, используя сервера. Но не всегда на них хватает места. Виртуальный сервер (VPS) поможет решить эту проблему. Открывайте новые возможности для своего бизнеса.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 октября 2019 18:09
На выставке будут демонстрироваться современные научные и промышленные достижения в области средств безопасности и охраны труда. Социум
58
16 октября 2019 17:22
Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. Социум
71
16 октября 2019 16:31
"Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лиц, несоответствующих по своим... Социум
97
Здравоохранение
16 октября 2019 13:48
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога. Здравоохранение
125
15 октября 2019 23:14
14 октября 2019 18:45
В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография. Здравоохранение
400
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14562
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14496
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14512
Туризм
14 октября 2019 10:34
Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA. Туризм
55
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
70
8 октября 2019 13:28
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
599
Образование
10 октября 2019 10:35
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
257
9 октября 2019 15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
372
9 октября 2019 10:47
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
340
Культура
16 октября 2019 18:34
Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства... Культура
15
16 октября 2019 16:59
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета и квалифицированных... Культура
74
15 октября 2019 16:34
21 и 22 ноября Самарский театр оперы и балета покажет спектакль Юрия Смекалова «Три маски короля» на сцене Новой сцене Мариинского театра. Культура
329
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15247
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
179
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
237
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
229
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
265
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
364
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
708
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
538
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
490
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
766
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
988
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1604
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1117
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1369
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1559
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1006
Мероприятия