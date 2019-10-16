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Новости /  Общество /  Социум  

Стартовал X Всероссийский конкурс «Панацея»

16 октября 2019 16:19
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Цели конкурса: привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения.
Благотворительный фонд «Общественный институт социальной стратегии и тактики» и Союз писателей Москвы объявили о начале X Всероссийского конкурса «Панацея». Количество участников Всероссийского конкурса постоянно увеличивается: на «Панацею — 2019» было прислано более 4500 материалов из 78 регионов России.

Цели конкурса: привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения; формирование в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни; реализации задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным и Правительством Российской Федерации в сфере здравоохранения, а также — отражение в СМИ значимости профессии медицинского работника, повышение ее престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи.

Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ)

Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2018 года по 31 октября 2019 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Местная больница» — публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т.д.

«Белый халат» — публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т.д.

«Люди в беде» — публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.

«Здоровье в твоих руках» — публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т.д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.

«Нет социальным болезням» — специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т.д.

Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2019 года включительно по адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ. С пометкой КОНКУРС «Панацея».

Награждение победителей конкурса пройдет в Москве в марте 2020 года на факультете журналистики МГУ. Планируется проведение 3-х дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, передает пресс-служба облправительства. 



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Комментарии



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